После смягчения карантина будет рост заболеваемости на COVID-19 - Голубовская

Отвечая на вопрос, можно ли говорить уже о спаде заболеваемости на коронавирусную болезнь в Украине, Голубовская ответила: "Нет, нельзя. Мы все в изоляции, мы придерживаемся ограничительных мер, когда они будут смягчаться, мы будем видеть рост заболеваемости. Мы не знаем, как будет вести себя вирус летом".

По ее словам, летом коронавирусная инфекция должна уменьшаться и снова должна быть волна, начиная с осени.

"Но повторяю, поскольку вирус может иметь искусственное происхождение, закономерности быть не может", - добавила Голубовская.

Напомним, как сообщила Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился, вероятно, необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.