После смягчения карантина будет рост заболеваемости на COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. После смягчения карантинных мероприятий в Украине будет рост заболеваемости на коронавирусную болезнь, поэтому сейчас нельзя считать, что мы фиксируем спад заболеваемости. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить уже о спаде заболеваемости на коронавирусную болезнь в Украине, Голубовская ответила: "Нет, нельзя. Мы все в изоляции, мы придерживаемся ограничительных мер, когда они будут смягчаться, мы будем видеть рост заболеваемости. Мы не знаем, как будет вести себя вирус летом".
По ее словам, летом коронавирусная инфекция должна уменьшаться и снова должна быть волна, начиная с осени.
"Но повторяю, поскольку вирус может иметь искусственное происхождение, закономерности быть не может", - добавила Голубовская.
Напомним, как сообщила Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился, вероятно, необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.