Стефанчук та Монастирський перевірили роботу блокпостів на в'їздах - виїздах до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перевірили роботу блокпостів на в'їздах - виїздах до Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.
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Основна увага очільників Парламенту та МВС була прикута до організації та діяльності блокпостів і ТрО в цілому.
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"Наразі, є певні питання до функціонування блокпостів, пропуску автотранспорту, черг і логістики загалом. Ми готові не тільки відверто говорити про наявні проблеми, а й щодня працюємо над їх вирішенням", – зазначив Денис Монастирський.
Своєю чергою, Руслан Стефанчук резюмував, що морально-вольові якості наших хлопців і дівчат на найвищому рівні. І ми всі беззаперечно віримо в нашу Перемогу.