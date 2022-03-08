Стефанчук и Монастырский проверили работу блокпостов на въездах-выездах в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и министр внутренних дел Денис Монастырский проверили работу блокпостов на въездах - выездах в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД в Facebook.
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Основное внимание руководителей парламента и МВД было приковано к организации и деятельности блокпостов и ТрО в целом.
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"Сейчас есть определенные вопросы к функционированию блокпостов, пропуска автотранспорта, очередей и логистики в целом. Мы готовы не только откровенно говорить об имеющихся проблемах, но и ежедневно работаем над их решением", - отметил Денис Монастырский.
В свою очередь, Руслан Стефанчук резюмировал, что морально-волевые качества наших парней и девушек на самом высоком уровне. И мы все беспрекословно верим в нашу победу.