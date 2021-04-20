Стефанчук разом з парламентаріями Литви та Польщі відвідають Донбас 21 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук здійснить робочу поїздку на Донеччину разом з парламентаріями Польщі та Литви 21 квітня. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає УНН.
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Першим заступник Голови Парламенту Руслан Стефанчук разом з парламентаріями країн Люблінського трикутника здійснить робочу поїздку на Донбас. Зокрема, участь приймуть: віцемаршалка Сейму Республіки Польща пані Малгожата Госєвська та віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас.
Зазначається, що в ході поїздки європейські посадовці дадуть оцінку ситуації на Сході України, а також обговорять питання міжпарламентського безпекового співробітництва і протидії російській агресії.
Контекст
15 квітня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви відвідали Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.