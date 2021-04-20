Стефанчук разом з парламентаріями Литви та Польщі відвідають Донбас 21 квітня

Деталі

Першим заступник Голови Парламенту Руслан Стефанчук разом з парламентаріями країн Люблінського трикутника здійснить робочу поїздку на Донбас. Зокрема, участь приймуть: віцемаршалка Сейму Республіки Польща пані Малгожата Госєвська та віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас.

Зазначається, що в ході поїздки європейські посадовці дадуть оцінку ситуації на Сході України, а також обговорять питання міжпарламентського безпекового співробітництва і протидії російській агресії.

Контекст

15 квітня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви відвідали Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.



