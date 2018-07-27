Став відомим найкращий наставник за підсумками стартового туру УПЛ

Серед поєдинків туру був матч між двома учасниками єврокубків, у якому гості — ФК “Маріуполь” — рано повели в рахунку, втім, господарі — “Зоря” — змогли переламати хід поєдинку та здобути вольову перемогу в цьому принциповому протистоянні.

Тож лауреат першого туру — головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб. Його підопічні зуміли обіграти маріупольців — 2:1.

Відзначимо, що середній бал спеціаліста рівняється 4,6. Максимальні п’ять пунктів серед оцінок фахівець отримав за “номінальний результат команди”, “майстерність в роботі з кадрами” і “тренерську майстерність”.