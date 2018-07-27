Стал известным лучший наставник по итогам стартового тура УПЛ

Среди поединков тура был матч между двумя участниками еврокубков, в котором гости — ФК “Мариуполь” — рано повели в счете, впрочем, хозяева — “Заря” — смогли переломить ход поединка и одержать волевую победу в этом принципиальном противостоянии.

Поэтому лауреат первого тура — главный тренер “Зари” Юрий Вернидуб. Его подопечные сумели обыграть мариупольцев — 2:1.

Отметим, что средний балл специалиста равняется 4,6. Максимальные пять пунктов среди оценок специалист получил за “номинальный результат команды”, “мастерство в работе с кадрами” и “тренерскую мастерство”.