Станцію "Хрещатик" відкрили для пасажирів: вибухівку не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві відкрили на вхід та вихід станцію метро "Хрещатик", передає УНН.
"Станцію "Хрещатик" + пересадку відкрито для пасажирів", - йдеться у повідомленні столичного метрополітену у Twitter.
У метрополітені також зазначили, що "вибухонебезпечних предметів не виявлено".
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Раніше станцію київського метро "Палац спорту" відкрили для пасажирів, натомість "Хрещатик" закрили через ще один дзвінок про замінування.