Станцію "Хрещатик" відкрили для пасажирів: вибухівку не знайшли

"Станцію "Хрещатик" + пересадку відкрито для пасажирів", - йдеться у повідомленні столичного метрополітену у Twitter.

У метрополітені також зазначили, що "вибухонебезпечних предметів не виявлено".

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Раніше станцію київського метро "Палац спорту" відкрили для пасажирів, натомість "Хрещатик" закрили через ще один дзвінок про замінування.