Станцию ​​"Крещатик" открыли для пассажиров: взрывчатку не нашли

"Станция "Крещатик" + пересадка открыты для пассажиров", - говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.

В метрополитене также отметили, что "взрывоопасных предметов не обнаружено".

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Ранее станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, а "Крещатик" закрыли из-за еще одного звонка о заминировании.