Станцию "Крещатик" открыли для пассажиров: взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве открыли на вход и выход станцию метро "Крещатик", передает УНН.
"Станция "Крещатик" + пересадка открыты для пассажиров", - говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.
В метрополитене также отметили, что "взрывоопасных предметов не обнаружено".
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Ранее станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, а "Крещатик" закрыли из-за еще одного звонка о заминировании.