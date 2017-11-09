Станцию ​​"Крещатик" открыли для пассажиров: взрывчатку не нашли

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36593 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 58256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 66568 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 70052 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 97765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129491 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116068 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Актуальное
Станцию ​​"Крещатик" открыли для пассажиров: взрывчатку не нашли

Станцию ​​"Крещатик" открыли для пассажиров: взрывчатку не нашли

Киев  •  УНН

 • 9943 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве открыли на вход и выход станцию метро "Крещатик", передает УНН.

"Станция "Крещатик" + пересадка открыты для пассажиров", - говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.

В метрополитене также отметили, что "взрывоопасных предметов не обнаружено".

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Ранее станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, а "Крещатик" закрыли из-за еще одного звонка о заминировании.

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