Стан здоров'я імператора Японії покращився
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Стан здоров’я імператора Японії Акіхіто, якому на початку цього тижня лікарі прописали постільний режим, почав покращуватися. Про це в середу оголосило Управління справами імператорського двору, інформує УНН.
Відзначається, що монарх знаходиться під наглядом медичних фахівців і протягом дня буде відпочивати в своїх покоях у палаці. Раніше у Акіхіто, якому зараз 84 роки, були зафіксовані симптоми церебральної ішемії, запаморочення і підвищене потовиділення.
Японське імператорське подружжя останнім часом багато подорожувало по країні, здійснюючи прощальні поїздки напередодні зречення Акіхіто від престолу.
Як повідомляв УНН, нещодавно Імператор Японії перебував під наглядом лікарів через погане самопочуття.