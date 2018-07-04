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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87717 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112940 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140653 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155630 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130615 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188019 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118392 просмотра

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Состояние здоровья императора Японии улучшилось

Состояние здоровья императора Японии улучшилось

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Состояние здоровья императора Японии Акихито, которому в начале этой недели врачи прописали постельный режим, начал улучшаться. Об этом в среду объявило Управление делами императорского двора, передает УНН.

Отмечается, что монарх находится под наблюдением медицинских специалистов и в течение дня будет отдыхать в своих покоях во дворце. Ранее у Акихито, которому сейчас 84 года, были зафиксированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение.

Японская императорская чета в последнее время много путешествовала по стране, совершая прощальные поездки в преддверии отречения Акихито от престола.

Как сообщал УНН, недавно Император Японии находился под наблюдением врачей из-за плохого самочувствия.

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