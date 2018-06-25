Стан здоров'я Балуха погіршився - адвокат

"У нього дуже сильні болі в області грудей і подлопаточного м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва", - повідомила Дінзе.



Дінзе також зазначила, що через стан здоров'я Балух, який голодує вже 99 днів, відмовився йти на прогулянку, оскільки "просто фізично не зміг цього зробити". У засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення він також не зміг би взяти участь.



Як повідомила Дінзе, Володимир Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду.

Також його перевели в нову камеру. За словами Балуха, "камера нормальна, ніяких проблем з іншими ув'язненими немає".



Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова ще раз звернулася до МКЧХ з проханням терміново відвідати Володимира Балуха, який посилив голодування.



