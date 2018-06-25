Состояние здоровья Балуха ухудшилось – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения его в СИЗО Симферополя, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сообщила Динзе.
Динзе также отметила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". В заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.
Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.
Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова еще раз обратилась к МККК с просьбой срочно посетить Владимира Балуха, который усилил голодовку.