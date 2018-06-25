Состояние здоровья Балуха ухудшилось – адвокат

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сообщила Динзе.



Динзе также отметила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". В заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.



Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".



Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова еще раз обратилась к МККК с просьбой срочно посетить Владимира Балуха, который усилил голодовку.



