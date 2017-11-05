Стало відомо, коли українці відпочиватимуть на новорічні та різдвяні свята

“На новорічні та різдвяні свята українців чекатимуть парні потрійні вихідні. Але в цілому відпочивати будемо на день менше, ніж на зимові свята в минулому році. Передсвяткових робочих днів, укорочених на годину, не передбачено”, — йдеться у повідомленні.

Новорічні вихідні триватимуть три дні — 30 грудня (субота) по 1 січня (понеділок) включно.

Різдво(7 січня 2018 року) припадає на неділю, тому понеділок 8 січня, буде не робочим днем. Загалом, вихідними будуть три дні поспіль 6,7,8 січня.

Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних свят у столиці хочуть влаштувати романтичне європейське містечко зі збереженням українських традицій святкування.