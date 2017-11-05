Стало известно, когда украинцы будут отдыхать на новогодние и рождественские праздники

"На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Но в целом отдыхать будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Новогодние выходные продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно.

Рождество (7 января 2018) приходится на воскресенье, поэтому понедельник 8 января, будет не рабочим днем. В общем, выходными будут три дня подряд 6,7,8 января.

Напомним, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтический европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.