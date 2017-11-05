Стало известно, когда украинцы будут отдыхать на новогодние и рождественские праздники

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58555 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126194 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106444 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109030 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100507 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105364 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102567 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, когда украинцы будут отдыхать на новогодние и рождественские праздники

Стало известно, когда украинцы будут отдыхать на новогодние и рождественские праздники

Киев  •  УНН

 • 29608 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На новогодние и рождественские праздники украинцы будут отдыхать по три дня, передает УНН со ссылкой на Урядовый курьер.

"На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Но в целом отдыхать будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Новогодние выходные продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно.

Рождество (7 января 2018) приходится на воскресенье, поэтому понедельник 8 января, будет не рабочим днем. В общем, выходными будут три дня подряд 6,7,8 января.

Напомним, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтический европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.

Украинские Национальные Новости

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