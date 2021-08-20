Стало відомо, хто будуватиме "золотий" громадський туалет в харківському зоопарку за гроші бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Переможцем тендеру на будівництво громадського туалету в харківському зоопарку стала компанія "Трест житлобуд-1", повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.
Компанія перемогла в тендері з ціновою пропозицією 15 млн грн, яка всього на 200 тис. грн відрізняється від заявленої замовником суми.
Це вже не перші витрати на будівництво цього туалету. У 2020 році зоопарк уклав договір з цією ж компанією на 16,5 млн. грн.
У підсумку "Трест житлобуд-1" отримав вже понад 30 млн грн на будівництво одного громадського туалету.
Величезні витрати бюджету на туалет бурхливо обговорюють в соцмережах. Люди бідкаються, що за ці гроші можна було купити цілий маєток з озерами і тенісним кортом. Крім того пригадують, що свого часу так коштувало будівництво мавзолею.
За даними ХАЦ, вартість реконструкції харківського зоопарку перевалила вже за 1,5 млрд грн.
У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявив, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.
Додамо, що саме цю компанію - "Трест Житлобуд-1" вибрав в.о. мера Харкова Ігор Терехов для привітання з днем будівельника в серпні.