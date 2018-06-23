Стало відомо, де у ЄС жити найдорожче
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Німецькі статистики провели порівняльний аналіз собівартості життя у країнах Євросоюзу: для цього вони співставили ціни на продукти харчування, проживання в готелях, страви в кафе та ресторанах, тощо. Про це повідомило DW з посиланням на Федеральне відомство статистики, передає УНН.
“Найдорожчою країною в Євросоюзі є Данія, де рівень цін на 41,5 % вищий за середньоєвропейський. Це відчутно і для гостей країни, позаяк продукти харчування, проживання в готелях, як і страви в кафе та ресторанах коштують вполовину більше за середній показник в ЄС”, — йдеться у повідомленні.
До “дорогих” країн ЄС також входять Люксембург (рівень цін на 27 % вищий за середній в ЄС), Швеція (на 25), Ірландія (на 25) і Фінляндія (на 22). Дорожчі за Німеччину й сусідні з нею Нідерланди та Бельгія (на 12 і 11 % відповідно), а також Франція та Австрія — на (9 і 8 %).
Ще дорожчими країнами виявилися європейські держави поза межами ЄС: Ісландія (66 %), Швейцарія (59) та Норвегія (43).
У більшості країн-сусідок ФРН, як і раніше, рівень цін вищий, тоді як у Польщі та Чехії товари та послуги коштують значно менше. У Німеччині відносно дешевими є алкоголь та тютюнові вироби (96 % від середньоєвропейського рівня).
Найдешевшою країною Євросоюзу залишається Болгарія, де споживач за придбання певного набору товарів та послуг повинен сплатити приблизно половину від середньоєвропейського рівня.
Ці результати базуються на даних Євростату з врахуванням паритетів купівельної спроможності на основі порівняльних цін.
Нагадаємо, вісім найбагатших людей світу мають більше грошей, ніж половина населення Землі.