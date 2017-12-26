Стало відомо, наскільки профінансовані пенсії за січень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Станом на 26 грудня 2017 року Пенсійний фонд профінансував пенсії січня 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.
"Станом на 26 грудня 2017 року профінансовано пенсії січня 2018 року через підприємство поштового зв’язку за датами виплати з 4 по 8 січня включно та через банки з 4 по 7 січня включно. Загальна сума фінансування складає 5,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до кінця грудня усім військовослужбовцям виплатять пенсії, крім того буде забезпечено виплату пенсій через банки за наступними виплатними датами в межах надходжень до ПФУ.
Нагадаємо, з нового року пенсії військових зростуть на 62%.