Стало відоме ім’я доньки Хлої Кардашян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Хлоя Кардашян вирішила назвати свою новонароджену донечку Тру (з англійської правда - ред). Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram зірки.
"Наша маленька дівчинка, Тру Томпсон вкрала наші серця, і нас переповнює любов. Таке щастя - вітати цього янгола в нашій родині! Мамуся і татко лююююблять тебе, Тру!", - написала Хлоя.
Як повідомляв УНН, знаменитий скульптор Деніел Едвардс створив скульптуру Кім Кардашян, щоб увічнити її образ під час вагітності.