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Стали відомі умови утримання політв'язня Клиха в колонії РФ

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Адвокат колегії адвокатів Магнітогорська Валерій Кондратьєв розповів про умови утримання ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха. Про йдеться у довідці-звіті про його відвідування Клиха 7 грудня, передає УНН.

“Йому видано новий матрац, немає обмежень на користування послугами магазину, немає обмежень у листуванні з родичами”, — повідомив адвокат.

Клих, у свою чергу, підтвердив, що йому видали новий матрац, але “на ньому спати так само некомфортно через металеві частини ліжка”, і спати він все одно продовжує на підлозі, через що продуло плече і шию. У зв’язку з цим, за словами адвоката, Клиху потрібний ще один матрац.

Щодо зовнішнього вигляду політв’язня, то він “виглядає нормально”, оскільки почав купувати продукти та набрав вагу.

“Клих висловив невдоволення в плані харчування — що їжа не смачна, одноманітне меню і маленькі порції. З його слів, рани на ногах, які не загоювалися, і пролежні почали зарубцьовуватися”, — додав Кондратьєв.

Окрім того, Клих повідомив, що мало пише додому “через одноманітність побуту, писати просто нічого, немає бажання”.

“Клих висловив подяку, що про нього пам’ятають, влаштовують різні акції, протести, озвучують його проблему по ТБ, у пресі, і сподівається на якнайшвидший обмін і повернення на батьківщину. Це допомагає йому не падати духом і додає сили”, — зазначив адвокат.

Як повідомляв УНН, Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в’язнів в РФ.

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