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Стали известны условия содержания политзаключенного Клиха в колонии РФ

Стали известны условия содержания политзаключенного Клиха в колонии РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Адвокат коллегии адвокатов Магнитогорска Валерий Кондратьев рассказал об условиях содержания заключенного в России украинца Станислава Клиха. Об этом говорится в справке-отчете о его посещении Клиха 7 декабря, передает УНН.

“Ему выдано новый матрас, нет ограничений на пользование услугами магазина, нет ограничений в переписке с родственниками”, — сообщил адвокат.

Клих, в свою очередь, подтвердил, что ему выдали новый матрас, но “на нем спать так же некомфортно из-за металлических частей кровати”, и спать он все равно продолжает на полу, отчего продуло плечо и шею. В связи с этим, по словам адвоката, Клиху нужен еще один матрас.

Что касается внешнего вида политзаключенного, то он “выглядит нормально”, поскольку начал покупать продукты и набрал вес.

“Клих выразил недовольство в плане питания — что еда не вкусная, однообразное меню и маленькие порции. По его словам, раны на ногах, не заживали, и пролежни начали зарубцевываться”, — добавил Кондратьев.

Кроме того, Клих сообщил, что мало пишет домой “из-за однообразия быта, писать просто нечего, нет желания”.

“Клих выразил благодарность, что о нем помнят, устраивают различные акции, протесты, озвучивают его проблему по ТВ, в прессе, и надеется на скорейшие обмен и возврат на родину. Это помогает ему не падать духом и придает силы”, — отметил адвокат.

Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенным в РФ.

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