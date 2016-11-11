Сталася ДТП в Києві на вулиці Липківській, постраждала сім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сталася ДТП в Києві на вулиці Липківській, четверо постраждалих, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
ДТП з постраждалими сталася в Києві на вулиці Липківській, зазначається, що автомобіль “ВАЗ” розвернувся в авто “Мазда”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Херсоні сталася подвійна ДТП за участю трьох авто та тролейбуса
Повідомляється про чотирьох постраждалих: мати, батько, двоє дітей.
Наразі на місці працює оперативно-слідча група.