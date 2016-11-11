Произошло ДТП в Киеве на улице Липковского, пострадала семья
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве на улице Липковского произошло ДТП, четверо пострадавших, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на улице Липковского, отмечается, что автомобиль "ВАЗ" развернулся в авто "Мазда".
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Сообщается о четырех пострадавших: мать, отец, двое детей.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.