Произошло ДТП в Киеве на улице Липковского, пострадала семья

ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на улице Липковского, отмечается, что автомобиль "ВАЗ" развернулся в авто "Мазда".

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Сообщается о четырех пострадавших: мать, отец, двое детей.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.