Стала відома причина збою у роботі транспортних карток

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Пресслужба КМДА розповіла журналісту УНН про причини збою автоматичної системи оплати проїзду, що стався у Києві 30 серпня.

Деталі

Як повідомляється, у понеділок в столиці відбулася розсинхронізація службової бази даних і кластера. У результаті цього ядро квиткової системи не взаємодіяло з зовнішніми програмними компонентами.

Зокрема, для пасажирів не функціонувала опція поповнення гаманців, транспортних карт і придбання одноразових QR-квитків.

Оплата проїзду раніше купленими одноразовими QR-квитками або транспортними картами з вже придбаними поїздками відбувалася гарантовано і штатно.

Додамо

За даними КМДА, до цього інциденту були лише невеликі локальні проблеми на окремих турнікетах і транспортних засобах. Як зазначила пресслужба, масштабних збоїв не було.

Що було раніше

30 серпня у столичному метрополітені повідомили, що через технічні проблеми із серверами автоматичної системи оплати проїзду можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок. За словами кореспондента, хол метро "Хрещатик" був заповнений людьми. Технічні труднощі спровокували великі черги, які не зменшувалися через годину-пік.

Українські Національні Новини

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