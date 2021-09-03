Стала известна причина сбоя в работе транспортных карт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пресс-служба КГГА рассказала журналисту УНН о причинах сбоя автоматической системы оплаты проезда, произошедшего в Киеве 30 августа.
Детали
Как сообщается, в понедельник в столице состоялась рассинхронизация служебной базы данных и кластера. В результате этого ядро билетной системы не взаимодействовало с внешними программными компонентами.
В частности, для пассажиров не функционировала опция пополнения кошельков, транспортных карт и приобретения одноразовых QR-билетов.
Оплата проезда ранее купленными одноразовыми QR-билетами или транспортными картами с уже приобретенными поездками происходила гарантированно и штатно.
Добавим
По данным КГГА, до этого инцидента были лишь небольшие локальные проблемы на отдельных турникетах и транспортных средствах. Как отметила пресс-служба, масштабных сбоев не было.
Что было ранее
30 августа в столичном метрополитене сообщили, что из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. По словам корреспондента, холл метро "Крещатик" был заполнен людьми. Технические трудности спровоцировали большие очереди, что не уменьшались из-за час пик.