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Стала известна причина сбоя в работе транспортных карт

Стала известна причина сбоя в работе транспортных карт

Киев  •  УНН

 • 28109 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пресс-служба КГГА рассказала журналисту УНН о причинах сбоя автоматической системы оплаты проезда, произошедшего в Киеве 30 августа.

Детали

Как сообщается, в понедельник в столице состоялась рассинхронизация служебной базы данных и кластера. В результате этого ядро билетной системы не взаимодействовало с внешними программными компонентами.

В частности, для пассажиров не функционировала опция пополнения кошельков, транспортных карт и приобретения одноразовых QR-билетов.

Оплата проезда ранее купленными одноразовыми QR-билетами или транспортными картами с уже приобретенными поездками происходила гарантированно и штатно.

Добавим

По данным КГГА, до этого инцидента были лишь небольшие локальные проблемы на отдельных турникетах и транспортных средствах. Как отметила пресс-служба, масштабных сбоев не было.

Что было ранее

30 августа в столичном метрополитене сообщили, что из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. По словам корреспондента, холл метро "Крещатик" был заполнен людьми. Технические трудности спровоцировали большие очереди, что не уменьшались из-за час пик.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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