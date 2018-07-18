Стала відома дата проведення 61-ї церемонії Grammy
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Музична премія Grammy, яку проведуть в 61 раз, відбудеться 10 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Захід пройде в спортивно-розважальному комплексі Staples Center. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт премії.
Імена номінантів у всіх 84 категоріях будуть оголошені 5 грудня. Трансляцію церемонії вручення престижних нагород в прямому ефірі буде вести американський телеканал CBS.
Нагадаємо, на 59-ій щорічній церемонії вручення премії Grammy, яка пройшла в Лос-Анджелесі, відбулося нагородження найуспішніших музичних виконавців світу.
Зокрема, на церемонії посмертно нагородили британського музиканта Девіда Боуї, який пішов з життя в січні позаминулого року. Його остання робота Blackstar здобула перемогу в категорії "Кращий альтернативний альбом". Крім того, ця композиція перемогла і в номінації "Краще рок-виконання".
"Кращим музичним відео" визначили ролик Бейонсе "Formation".
До того ж, британська співачка Адель отримала п'ять статуеток Grammy. Так, її альбом "25" став найкращим. Також вона забрала нагороду за "Найкраще сольне виконання" композиції "Hello", "Запис року", "Краща пісня" і "Кращий поп-вокальний альбом". У цій номінації вона випередила Бейонсе і Джастіна Бібера.
Довідка УНН: Grammy - музична премія Американської академії звукозапису, була заснована Американською асоціацією звукозаписних компаній 14 березня 1958 р.