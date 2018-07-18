Стала известна дата проведения 61-й церемонии Grammy

Имена номинантов во всех 84 категориях будут оглашены 5 декабря. Трансляцию церемонии вручения престижных наград в прямом эфире будет вести американский телеканал CBS.

Напомним, на 59-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy, которая прошла в Лос-Анджелесе, состоялось награждение самых успешных музыкальных исполнителей мира.



В частности, на церемонии посмертно наградили британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе позапрошлого года. Его последняя работа Blackstar одержала победу в категории "Лучший альтернативный альбом". Кроме того, эта композиция победила и в номинации "Лучшее рок-исполнение".



"Лучшим музыкальным видео" определили ролик Бейонсе "Formation".

К тому же, британская певица Адель получила пять статуэток Grammy. Так, ее альбом "25" стал лучшим. Также она забрала награду за "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший поп-вокальный альбом". В этой номинации она опередила Бейонсе и Джастина Бибера.

Справка УНН: Grammy - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 г.