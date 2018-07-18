Стала известна дата проведения 61-й церемонии Grammy
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Музыкальная премия Grammy, которую проведут в 61 раз, состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт премии.
Имена номинантов во всех 84 категориях будут оглашены 5 декабря. Трансляцию церемонии вручения престижных наград в прямом эфире будет вести американский телеканал CBS.
Напомним, на 59-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy, которая прошла в Лос-Анджелесе, состоялось награждение самых успешных музыкальных исполнителей мира.
В частности, на церемонии посмертно наградили британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе позапрошлого года. Его последняя работа Blackstar одержала победу в категории "Лучший альтернативный альбом". Кроме того, эта композиция победила и в номинации "Лучшее рок-исполнение".
"Лучшим музыкальным видео" определили ролик Бейонсе "Formation".
К тому же, британская певица Адель получила пять статуэток Grammy. Так, ее альбом "25" стал лучшим. Также она забрала награду за "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший поп-вокальный альбом". В этой номинации она опередила Бейонсе и Джастина Бибера.
Справка УНН: Grammy - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 г.