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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40317 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124673 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132171 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169222 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153389 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141119 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стала известна дата проведения 61-й церемонии Grammy

Стала известна дата проведения 61-й церемонии Grammy

Киев  •  УНН

 • 38674 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Музыкальная премия Grammy, которую проведут в 61 раз, состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт премии.

Имена номинантов во всех 84 категориях будут оглашены 5 декабря. Трансляцию церемонии вручения престижных наград в прямом эфире будет вести американский телеканал CBS.

Напомним, на 59-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy, которая прошла в Лос-Анджелесе, состоялось награждение самых успешных музыкальных исполнителей мира.

В частности, на церемонии посмертно наградили британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе позапрошлого года. Его последняя работа Blackstar одержала победу в категории "Лучший альтернативный альбом". Кроме того, эта композиция победила и в номинации "Лучшее рок-исполнение".

"Лучшим музыкальным видео" определили ролик Бейонсе "Formation".

К тому же, британская певица Адель получила пять статуэток Grammy. Так, ее альбом "25" стал лучшим. Также она забрала награду за "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший поп-вокальный альбом". В этой номинации она опередила Бейонсе и Джастина Бибера.

Справка УНН: Grammy - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 г.

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