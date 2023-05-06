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Стабільно тяжкий: пропагандиста прилєпіна ввели у медикаментозну кому

Стабільно тяжкий: пропагандиста прилєпіна ввели у медикаментозну кому

Київ • УНН

 • 4429180 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Російського пропагандиста захара прилєпіна, який отримав поранення під час вибуху авто, прооперували і ввели у медикаментозну кому. Як повідомляють російські Telegram-канали, стан прилєпіна стабільно тяжкий, передає УНН.

Деталі

Губернатор російської нижегородської області повідомив, що операція у прилєпіна пройшла успішно, а тепер він уведений у медикаментозну кому "для того, щоб швидше відновлювався".

Стан пропагандиста оцінюють як стабільно тяжкий.

Додамо

Як повідомляли росЗМІ, у прилєпіна виявлено тяжку поєднану травму, мінно-вибухове поранення, контузію обох легенів, численні переломи та забиття.

Нагадаємо

Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався у селищі Піонерський за 50 кілометрів від нижегородського міста Бор, повідомила обласна прокуратура рф. Водій унаслідок вибуху загинув. Також повідомляється, що прилєпін "тяжко поранений", йому надають медичну допомогу. Пропагандист нібито повертався до москви з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.

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