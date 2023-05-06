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Стабильно тяжелый: пропагандиста прилепина ввели в медикаментозную кому

Киев • УНН

 • 4429179 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российского пропагандиста захара прилепина, который получил ранения при взрыве авто, прооперировали и ввели в медикаментозную кому. Как сообщают российские Telegram-каналы, состояние прилепина стабильно тяжелое, передает УНН.

Детали

Губернатор российской нижегородской области сообщил, что операция у прилепина прошла успешно, а теперь он введен в медикаментозную кому "для того, чтобы быстрее восстанавливался".

Состояние пропагандиста оценивается как стабильно тяжелое.

Добавим

Как сообщали росСМИ, у прилепина обнаружена тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Напомним

Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщила областная прокуратура рф. Водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. Пропагандист якобы возвращался в москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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