Стабильно тяжелый: пропагандиста прилепина ввели в медикаментозную кому
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российского пропагандиста захара прилепина, который получил ранения при взрыве авто, прооперировали и ввели в медикаментозную кому. Как сообщают российские Telegram-каналы, состояние прилепина стабильно тяжелое, передает УНН.
Детали
Губернатор российской нижегородской области сообщил, что операция у прилепина прошла успешно, а теперь он введен в медикаментозную кому "для того, чтобы быстрее восстанавливался".
Состояние пропагандиста оценивается как стабильно тяжелое.
Добавим
Как сообщали росСМИ, у прилепина обнаружена тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Напомним
Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщила областная прокуратура рф. Водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. Пропагандист якобы возвращался в москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.