США звинуватили РФ у приховуванні хімічної атаки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російська влада причетна до приховування наслідків хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб. Про це йдеться у розсекреченій доповіді Білого дому, передає УНН з посиланням на ВВС.
За даними американської розвідки та інших джерел, урядова армія Сирії скинула бомби з зарином на жителів міста Хан Шейхун, зазначається в документі.
У доповіді американських високопосадовців також вказано, що Сирія та Росія використовували "неправдиві історії", щоби ввести в оману міжнародну спільноту.
При цьому ні в доповіді, ні в заявах американських чиновників немає відповіді на запитання, чи знала Росія про хімічну атаку в провінції Ідліб заздалегідь, пише видання.
Частина доповіді присвячена спростуванню даних Росії про те, що літаки в Ідлібі бомбили склади боєприпасів, що належать "терористам". У документі містяться посилання на відео і зображення із супутників, де видно, що бомби скидаються на дорогу, а не на будівлі.
Внаслідок атаки на місто Хан Шейхун у Сирії загинули 89 людей. Сирія заперечує свою причетність до нападу. Російська влада наполягає, що всю хімічну зброю в Сирії вже знищили раніше під контролем міжнародних спостерігачів.
У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії і пообіцяли, що він - не останній.
Напередодні голови МЗС країн "Великої сімки" не змогли домовитися про розширення санкцій проти Росії та Сирії. За даними джерел видання, питання про нові санкції проти Росії і Сирії відклали до завершення розслідування атаки у провінції Ідліб.