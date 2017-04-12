США обвинили РФ в сокрытии химической атаки в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72855 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110010 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168076 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123458 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105779 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158854 просмотра

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США обвинили РФ в сокрытии химической атаки в Сирии

США обвинили РФ в сокрытии химической атаки в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в рассекреченном докладе Белого дома, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на жителей города Хан Шейхун, отмечается в документе.

В докладе американских чиновников также указано, что Сирия и Россия использовали "ложные истории", чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

При этом ни в докладе, ни в заявлениях американских чиновников нет ответа на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее, пишет издание.

Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащих "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания.

В результате атаки на город Хан Шейхун в Сирии погибли 89 человек. Сирия отрицает свою причастность к нападению. Российские власти настаивают, что все химическое оружие в Сирии уже уничтожили ранее под контролем международных наблюдателей.

В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии и пообещали, что он - не последний.

Накануне главы МИД стран "Большой семерки" не смогли договориться о расширении санкций против России и Сирии. По данным источников издания, вопрос о новых санкциях против России и Сирии отложили до завершения расследования атаки в провинции Идлиб.

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