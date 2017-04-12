США обвинили РФ в сокрытии химической атаки в Сирии

По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на жителей города Хан Шейхун, отмечается в документе.

В докладе американских чиновников также указано, что Сирия и Россия использовали "ложные истории", чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

При этом ни в докладе, ни в заявлениях американских чиновников нет ответа на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее, пишет издание.

Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащих "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания.

В результате атаки на город Хан Шейхун в Сирии погибли 89 человек. Сирия отрицает свою причастность к нападению. Российские власти настаивают, что все химическое оружие в Сирии уже уничтожили ранее под контролем международных наблюдателей.

В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии и пообещали, что он - не последний.

Накануне главы МИД стран "Большой семерки" не смогли договориться о расширении санкций против России и Сирии. По данным источников издания, вопрос о новых санкциях против России и Сирии отложили до завершения расследования атаки в провинции Идлиб.