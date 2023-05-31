США знову повторили свою заяву, що не підтримують напади на російську територію

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"Ми збираємося продовжувати давати їм (українцям) те, що їм потрібно для самооборони та захисту своєї території, української землі, але ми не підтримуємо нападу на росію", - заявив Кірбі CNN цього ранку в середу.

"Ми згодні з тим, що українці мають право на самооборону. Ми сказали, що не хочемо заохочувати чи сприяти нападам усередині росії, тому що ми не хочемо, щоб війна переросла в насильство, яке вже обрушилося на український народ".

Кірбі, однак, не став говорити, що США дійшли висновку, що Україна стоїть за вторгненням безпілотників, сказавши: "Ми все ще намагаємося отримати інформацію та розробити якесь уявлення про те, що сталося… але я не можу сказати вам, що ми маємо будь-яку остаточну інформацію на даний момент".

Але Кірбі повторив, що українські офіційні особи запевнили Сполучені Штати, що вони не використовуватимуть надане Сполученими Штатами обладнання для завдання ударів по росії.

"Я думаю, ми всі можемо зрозуміти, що якщо ми дамо путіну те, що він стверджує, це війна проти Заходу, війна проти Сполучених Штатів, війна проти НАТО, на європейському континенті буде набагато більше страждань. Тому ми не хочемо ескалації цієї війни", - сказав він.

"Ми постачаємо системи українцям, і це важливий момент, вони самі вирішують, що вони мають намір з ними робити. Вони запевнили нас, що не будуть використовувати нашу техніку для завдання ударів по росії".

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