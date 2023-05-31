США снова повторили свое заявление, что не поддерживают нападения на российскую территорию

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"Мы собираемся продолжать давать им (украинцам) то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на россию", - заявил Кирби CNN этим утром в среду.

"Мы согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри россии, потому что мы не хотим, чтобы война переросла в насилие, которое уже обрушилось на украинский народ".

Кирби, однако, не стал говорить, что США пришли к выводу, что Украина стоит за вторжением беспилотников, сказав: "Мы все еще пытаемся получить информацию и разработать какое-то представление о том, что произошло… но я не могу сказать вам, что мы имеем какую-либо окончательную информацию на данный момент".

Но Кирби повторил, что украинские официальные лица заверили Соединенные Штаты, что они не будут использовать предоставленное Соединенными Штатами оборудование для нанесения ударов по россии.

"Я думаю, мы все можем понять, что если мы дадим путину то, что он утверждает, это война против Запада, война против Соединенных Штатов, война против НАТО, на европейском континенте будет гораздо больше страданий. Поэтому мы не хотим эскалации этой войны", — сказал он.

"Мы поставляем системы украинцам, и это важный момент, они сами решают, что они намерены с ними делать. Они заверили нас, что не будут использовать нашу технику для нанесения ударов по россии".

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