США збираються ввести нові санкції проти КНДР

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує в п'ятницю оголосити про найбільший наразі пакет санкцій проти Північної Кореї, сказав високопоставлений представник адміністрації, передає УНН з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник адміністрації назвав нові обмежувальні заходи "найбільшим пакетом нових санкцій проти режиму Північної Кореї", не уточнивши подробиці.

Як зазначається, нові санкції пов'язані з випробуваннями ядерної зброї і балістичних ракет Пхеньяна.

Очікується, що президент США Дональд Трамп повідомить про нові санкції під час ранкової промови на Конференції консервативних політичних дій, а міністерство фінансів країни займеться деталями пізніше в той же день.

Нагадаємо, Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ.

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