США збираються ввести нові санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує в п'ятницю оголосити про найбільший наразі пакет санкцій проти Північної Кореї, сказав високопоставлений представник адміністрації, передає УНН з посиланням на Reuters.
Високопоставлений представник адміністрації назвав нові обмежувальні заходи "найбільшим пакетом нових санкцій проти режиму Північної Кореї", не уточнивши подробиці.
Як зазначається, нові санкції пов'язані з випробуваннями ядерної зброї і балістичних ракет Пхеньяна.
Очікується, що президент США Дональд Трамп повідомить про нові санкції під час ранкової промови на Конференції консервативних політичних дій, а міністерство фінансів країни займеться деталями пізніше в той же день.
Нагадаємо, Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ.