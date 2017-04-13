США завдали удару по "ІД" в Афгагістані найпотужнішою неядерною бомбою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Cили США скинули на тунельний комплекс "Ісламської держави" в Афганістані найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США на сторінці у Twitter, передає УНН.
"Сили США завдали удару по тунельному комплексу "Ісламської держави" в районі Ачин в провінції Нангархар", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, вперше була використана бомба GBU-43 ("Мати всіх бомб"), Бомба була скинута з літака MC-130.
Також зазначається, що всі ризики для афганських і американських ЗС були мінімізовані.
.@USFOR_A #US Forces targets ISIS-K stronghold, drops GBU-43 #MOAB bomb on #ISIS pic.twitter.com/GYjyMLiqUS— U.S. Central Command (@CENTCOM) 13 квітня 2017 р.
Як повідомляв УНН, Пентагон повідомив про загибель лідера "Аль-Каїди" Карі Ясина в провінції Пактіка в Афганістані.