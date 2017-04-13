США нанесли удар по "ИД" в Афгагистане мощной неядерной бомбой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Силы США сбросили на туннельный комплекс "Исламского государства" в Афганистане мощную неядерную бомбу GBU-43. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США на странице в Twitter, передает УНН.
"Силы США нанесли удар по туннельному комплекса "Исламского государства" в районе Ачин в провинции Нангархар", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, впервые была использована бомба GBU-43 ("Мать всех бомб"), Бомба была сброшена с самолета MC-130.
Также отмечается, что все риски для афганских и американских ВС были минимизированы.
. @USFOR_A #US Forces targets ISIS-K stronghold, drops GBU-43 #MOAB bomb on #ISIS pic.twitter.com/GYjyMLiqUS- US Central Command (@CENTCOM) 13 апреля 2017
Как сообщал УНН, Пентагон сообщил о гибели лидера "Аль-Каиды" Коричневый Ясина в провинции Пактика в Афганистане .