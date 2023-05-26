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США ввели санкції проти голови вагнера в Малі через контрабанду зброї до України

США ввели санкції проти голови вагнера в Малі через контрабанду зброї до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти лідера російського воєнізованого угруповання вагнера в Малі, інформує УНН.

 

Деталі

Санкції Міністерства фінансів спрямовані проти місцевого представника групи вагнера Івана Маслова та посилаються на ознаки того, що його співробітники працювали над закупівлею мін, безпілотників та інших систем озброєння у іноземних постачальників для доставки російським бойовикам в Україні.

Є ознаки того, що кремль намагався використати західноафриканську країну як перевалочний пункт для постачання зброї російським військам в Україні.

"Група вагнера може намагатися приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема працюючи через Малі та інші країни, де вона має плацдарм. Сполучені Штати виступають проти спроб будь-якої країни допомогти росії через групу вагнера," - йдеться у заяві.

За словами заступника міністра фінансів по боротьбі з тероризмом та фінансової розвідки Браяна Нельсона, слова якого цитуються у заяві, санкції виявляють та заважають підтримувати глобальну діяльність групи вагнера.

"Присутність групи вагнера на африканському континенті є дестабілізуючою силою для будь-якої країни, що дозволяє розмістити ресурси групи на їхній суверенній території", - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати також запровадили візові обмеження щодо двох малійських воєначальників. Покарання були накладені у зв'язку з різаниною 2022 року, коли, за даними ООН, малійські сили за підтримки іноземних бойовиків убили щонайменше 500 осіб у селі в центрі Малі. Франція та інші країни заявили, що іноземні бойовики були найманцями вагнера.

Доповнення

В Африці група вагнера виступала посередником в угодах у Малі, Центральноафриканській Республіці, Лівії та інших місцях, забезпечуючи безпеку для авторитарних національних лідерів, часто в обмін на місцеву частку видобутку золота та інших ресурсів.

Група вагнера втручалася і дестабілізувала країни Африки, роблячи масові порушення правами людини і привласнюючи природні ресурси.

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