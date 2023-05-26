США ввели санкції проти голови вагнера в Малі через контрабанду зброї до України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти лідера російського воєнізованого угруповання вагнера в Малі, інформує УНН.
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Санкції Міністерства фінансів спрямовані проти місцевого представника групи вагнера Івана Маслова та посилаються на ознаки того, що його співробітники працювали над закупівлею мін, безпілотників та інших систем озброєння у іноземних постачальників для доставки російським бойовикам в Україні.
Є ознаки того, що кремль намагався використати західноафриканську країну як перевалочний пункт для постачання зброї російським військам в Україні.
"Група вагнера може намагатися приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема працюючи через Малі та інші країни, де вона має плацдарм. Сполучені Штати виступають проти спроб будь-якої країни допомогти росії через групу вагнера," - йдеться у заяві.
За словами заступника міністра фінансів по боротьбі з тероризмом та фінансової розвідки Браяна Нельсона, слова якого цитуються у заяві, санкції виявляють та заважають підтримувати глобальну діяльність групи вагнера.
"Присутність групи вагнера на африканському континенті є дестабілізуючою силою для будь-якої країни, що дозволяє розмістити ресурси групи на їхній суверенній території", - йдеться у повідомленні.
Сполучені Штати також запровадили візові обмеження щодо двох малійських воєначальників. Покарання були накладені у зв'язку з різаниною 2022 року, коли, за даними ООН, малійські сили за підтримки іноземних бойовиків убили щонайменше 500 осіб у селі в центрі Малі. Франція та інші країни заявили, що іноземні бойовики були найманцями вагнера.
Доповнення
В Африці група вагнера виступала посередником в угодах у Малі, Центральноафриканській Республіці, Лівії та інших місцях, забезпечуючи безпеку для авторитарних національних лідерів, часто в обмін на місцеву частку видобутку золота та інших ресурсів.
Група вагнера втручалася і дестабілізувала країни Африки, роблячи масові порушення правами людини і привласнюючи природні ресурси.