США ввели санкции против главы вагнера в Мали из-за контрабанды оружия в Украину

Детали

Санкции Министерства финансов направлены против местного представителя группы вагнера Ивана Маслова и ссылаются на признаки того, что его сотрудники работали над закупкой мин, беспилотников и других систем вооружения у иностранных поставщиков для доставки российским боевикам в Украине.

Есть признаки того, что кремль пытался использовать западноафриканскую страну как перевалочный пункт для поставки оружия российским войскам в Украине.

"Группа вагнера может пытаться скрыть свои усилия по приобретению военной техники для использования в Украине, в частности работая через Мали и другие страны, где она имеет плацдарм. Соединенные Штаты выступают против попыток любой страны помочь россии через группу вагнера" - говорится в заявлении.

По словам заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайана Нельсона, слова которого цитируются в заявлении, санкции выявляют и мешают поддерживать глобальную деятельность группы вагнера.

"Присутствие группы вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей разместить ресурсы группы на их суверенной территории", — говорится в сообщении.

Соединённые Штаты также ввели визовые ограничения в отношении двух малийских военачальников. Наказания были наложены в связи с резней 2022 года, когда, по данным ООН, малийские силы при поддержке иностранных боевиков убили по меньшей мере 500 человек в деревне в центре Мали. Франция и другие страны заявили, что иностранные боевики были наемниками вагнера.

Дополнение

В Африке группа вагнера выступала посредником в сделках в Мали, Центральноафриканской Республике, Ливии и других местах, обеспечивая безопасность для авторитарных национальных лидеров, часто в обмен на местную долю добычи золота и других ресурсов.

Группа вагнера вмешивалась и дестабилизировала страны Африки, совершая массовые нарушения прав человека и присваивая природные ресурсы.