США ввели санкції проти депутатів Держдуми від Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. США додали в санкційний список шість депутатів Держдуми, обраних від Криму. Раніше ці ж особи були включені в санкційний список Євросоюзу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомлення було опубліковано на офіційному сайті відомства. В список додані Костянтин Бахарєв, Руслан Бальбек, Дмитро Бєлік, Андрій Козенко, Світлана Савченко і Павло Шперов. Всі обрані депутати від Криму або міста Севастополя. Санкції введені за підтримку російської анексії Криму. Їм заборонено в'їзд в країни ЄС, їхні активи в Євросоюзі заморожуються.
Список нових осіб, щодо яких відтепер діють штрафні заходи, був узгоджений в ході зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС в Брюсселі.
Як повідомляв УНН, санкції проти Російської Федерації мають бути продовжениим до повного виконання мінських угод. Про це сказав спікер парламенту Швеції Урбан Алін під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Швеції.