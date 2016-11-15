США ввели санкции против депутатов Госдумы от Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. США добавили в санкционный список шесть депутатов Госдумы, избранных от Крыма. Ранее эти же лица были включены в санкционный список Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства. В список добавлены Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. Все избранные депутаты от Крыма или города Севастополя. Санкции введены за поддержку российской аннексии Крыма. Им запрещен въезд в страны ЕС, их активы в Евросоюзе замораживаются.
Список новых лиц, в отношении которых отныне действуют штрафные меры, был согласован в ходе встречи министров финансов стран-членов ЕС в Брюсселе.
Как сообщал УНН, санкции против Российской Федерации должны быть продолжены до полного выполнения минских соглашений . Об этом сказал спикер парламента Швеции Урбан Алин во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Швеции.