США ввели карантин в усіх федеральних в'язницях

КИЇВ. 2 квітня. УНН. США як мінімум на два тижні ввели режим карантину у всіх федеральних в'язницях. Майже 170 тисячам ув'язнених заборонено залишати камери навіть для прогулянок. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.