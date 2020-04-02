США ввели карантин в усіх федеральних в'язницях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. США як мінімум на два тижні ввели режим карантину у всіх федеральних в'язницях. Майже 170 тисячам ув'язнених заборонено залишати камери навіть для прогулянок. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Влада сподівається, що цей захід уповільнить поширення коронавірусу в пенітенціарних установах.
Всього, за офіційними даними, в 122 подібних закладах інфіковані 29 ув'язнених і 30 охоронців.
За відомостями Університету Джонса Хопкінса в американському Балтиморі, на 1 квітня всього в США заразилася 209071 особа, від наслідків захворювання COVID-19 померли 4633 людини, одужали 8434.
Нагадаємо, на борту авіаносця США коронавірус виявили у понад 100 військових моряків.