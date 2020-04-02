США ввели карантин во всех федеральных тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. США как минимум на две недели ввели режим карантина во всех федеральных тюрьмах. Почти 170 тысячам заключенных запрещено покидать камеры даже для прогулок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Власти надеются, что эта мера замедлит распространение коронавируса в пенитенциарных учреждениях.
Всего, по официальным данным, в 122 подобных заведениях инфицированные 29 заключенных и 30 охранников.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, на 1 апреля всего в США заразилась 209071 человек, от последствий заболевания COVID-19 умерли 4633 человека, выздоровели 8434.
Напомним, на борту авианосца США коронавирус обнаружили у более чем 100 военных моряков.