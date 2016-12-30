США вважають безпрецедентним "тиск на своїх дипломатів у Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. США вважають безпрецедентним тиск на своїх дипломатів у Росії. Про це заявив Барак Обама, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Раніше президент США Барак Обама у своїй заяві назвав “співробітниками розвідки” 35 російських дипломатів, яких було прийнято рішення вислати з США. Повідомляється, що громадяни РФ, будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциско протягом 72 годин.
“Тиск, який чиниться на дипломатичні місії в Росії з боку російської влади, є безпрецедентним з часів холодної війни”, — сказав він журналістам.
За його словами, “ця манера поведінки реально погіршилася в останні пару років”.
Нагадаємо, що раніше деякі з 17 спецслужб, що входять в розвідувальне співтовариство США, заявили про те, що російські хакери нібито атакували під час передвиборної кампанії ресурси політичних організацій країни, щоб допомогти республіканцеві Дональду Трампу перемогти. Проте з такими висновками не погодився директор ФБР Джеймс Комі. Жодних доказів причетності Росії до хакерських атак з метою вплинути на результат президентських виборів влада США жодного разу не пред’явили.