США считают беспрецедентным "давление на своих дипломатов в России"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. США считают беспрецедентным давление на своих дипломатов в России. Об этом заявил Барак Обама, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ, будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.
"Давление, оказываемое на дипломатические миссии в России со стороны российской власти, является беспрецедентным со времен холодной войны", - сказал он журналистам.
По его словам, "эта манера поведения реально ухудшилась в последние пару лет".
Напомним, что ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить.