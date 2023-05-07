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США відправлять до Польщі 8 вертольотів Apache

США відправлять до Польщі 8 вертольотів Apache

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. США нададуть Варшаві вісім вертольотів Apache доти, доки Варшава не отримає своїх власних вертолітних підрозділів, підтвердив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на PAP.

Цитата

"Армія США надасть Польщі гелікоптери Apache за рахунок власних ресурсів ще до підписання контракту на закупівлю 96 вертольотів", - заявив Блащак у Вашингтоні після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Пентагоні.

Підготовка польських пілотів має розпочатися за кілька тижнів. За словами Блащака, гелікоптери вирушать до східної Польщі наступного року.

Він додав, що мати Apache важливо, тому що вони добре працюють із танками "Абрамс", які Варшава також замовила у США останніми роками.

Польща планує розгорнути гелікоптери у складі своєї 18-ї механізованої дивізії та 1-ї бригади ВПС.

Покупка має бути попередньо схвалена Конгресом США та Державним департаментом.

Доповнення

Минулого року Польща виявила бажання закупити 96 вертольотів AH-64 Apache, хоча поки що неясно, коли можуть відбутися постачання. 

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