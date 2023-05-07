США отправят в Польшу 8 вертолетов Apache
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. США предоставят Варшаве восемь вертолетов Apache до тех пор, пока Варшава не получит своих собственных вертолётных подразделений, подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на PAP.
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"Армия США предоставит Польше вертолеты Apache за счет собственных ресурсов еще до подписания контракта на закупку 96 вертолетов", - заявил Блащак в Вашингтоне после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Подготовка польских пилотов должна начаться через несколько недель. По словам Блащака, вертолеты отправятся в восточную Польшу в следующем году.
Он добавил, что иметь Apache важно, потому что они хорошо работают с танками "Абрамс", которые Варшава также заказала у США в последние годы.
Польша планирует развернуть вертолеты в составе своей 18-й механизированной дивизии и 1-й бригады ВВС.
Покупка должна быть предварительно одобрена Конгрессом США и Государственным департаментом.
Дополнение
В прошлом году Польша изъявила желание закупить 96 вертолетов AH-64 Apache, хотя пока неясно, когда могут состояться поставки.