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США отправят в Польшу 8 вертолетов Apache

США отправят в Польшу 8 вертолетов Apache

Киев • УНН

 • 1119564 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. США предоставят Варшаве восемь вертолетов Apache до тех пор, пока Варшава не получит своих собственных вертолётных подразделений, подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на PAP.

Цитата

"Армия США предоставит Польше вертолеты Apache за счет собственных ресурсов еще до подписания контракта на закупку 96 вертолетов", - заявил Блащак в Вашингтоне после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

Подготовка польских пилотов должна начаться через несколько недель. По словам Блащака, вертолеты отправятся в восточную Польшу в следующем году.

Он добавил, что иметь Apache важно, потому что они хорошо работают с танками "Абрамс", которые Варшава также заказала у США в последние годы.

Польша планирует развернуть вертолеты в составе своей 18-й механизированной дивизии и 1-й бригады ВВС.

Покупка должна быть предварительно одобрена Конгрессом США и Государственным департаментом.

Дополнение

В прошлом году Польша изъявила желание закупить 96 вертолетов AH-64 Apache, хотя пока неясно, когда могут состояться поставки. 

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