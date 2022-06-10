США відмовляться від тестів на Covid-19 для прибуваючих авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У п'ятницю Сполучені Штати оголосили, що тести на Covid-19 більше не вимагатимуться від міжнародних мандрівників, що прибувають повітряним транспортом, що є важливим кроком у поступовому знятті обмежень на пандемію в країні, передає УНН.
Деталі
Помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос підтвердив цю новину в Твіттері, а американські ЗМІ заявили, що вимога про тестування буде скасована цими вихідними після активного лобіювання з боку туристичної індустрії.
Всі пасажири раніше мали показати негативний тест на Covid-19, зроблений незадовго до поїздки, або підтвердження того, що вони одужали від вірусу за останні 90 днів.
Муньос повідомив, що робота президента Джо Байдена над вакцинами та методами лікування була «критичною» для ослаблення обмежень на поїздки, і додав, що Центри з контролю та профілактики захворювань продовжать оцінювати дані про Covid на тлі нещодавнього зростання кількості випадків захворювання.
Доповнення
Минулого місяця Сполучені Штати переступили поріг в мільйон смертей від Covid. Америка зафіксувала свою першу смерть від Covid-19 на західному узбережжі на початку лютого 2020 року.
В країні нещодавно спостерігався сплеск кількості щоденних випадків зараження коронавірусом, в основному через нові підвиди Omicron.