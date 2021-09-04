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США відмовилися від купівлі російських ракетних двигунів

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. США більше не будуть купувати у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V. Про це повідомив виконавчий директор компанії United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно, передає The Verge, пише УНН.

Деталі

Продаж ракет Atlas V також зупинена. “На цьому все. Всі вони (ракети) продані”, — заявив Бруно.

Atlas V повністю виведуть з експлуатації до середини 2020-х років, перед цим ULA, альянс корпорацій Boeing і Lockheed Martin, запланував ще 29 запусків. Решта запусків будуть проведені в інтересах Міноборони США, NASA і Amazon і інших неназваних комерційних замовників.

Три або чотири двигуни РД-180 зараз встановлені на ракетах Atlas V для майбутніх місій, ще частина знаходиться на складі. “Ми завчасно закупили РД-180, так що я можу припинити ці відносини (з Росією) і не залежати (від неї), як просив нас конгрес”, — пояснив Бруно.

Як зазначає видання, всього США купили 122 двигуна РД-180. Останні шість двигунів американська сторона придбала у квітні.

Доповнення

Замість ракет з російськими двигунами ULA буде використовувати для місій Пентагону дешевші Vulcan Centaur з двигунами BE-4, які розробляє Blue Origin Джеффа Безоса. Він працює на кисні і метані.

Останнім часом ULA, пише The Verge, Space X підірвала монополію ULA на державні контракти на запуски. У компанії Ілона Маска є багаторазова ракета Falcon 9, дешевша, ніж Atlas V. ULA знизила вартість місій Atlas V з приблизно 187 млн доларів до приблизно 100 млн через посилення конкуренції, але так і не наблизилася до стартової ціни Falcon 9, яка складає близько 62 млн. У минулому році Космічні сили США виділили ULA і SpaceX мільярди доларів на запуск від 30 до 35 місій для Пентагону в період з 2022 з 2027 рік, причому ULA отримує 60% робочого навантаження, а SpaceX — решту частки.

Російські ракетні двигуни РД-180 збирали на замовлення США на НВО “Енергомаш” (входить до складу держкорпорації “Роскосмос”). У 2014 році РД-180 потрапили під санкції США — у квітні американський суд з федеральних позовів заборонив ULA проводити будь-які покупки або платежі з “Енергомашем”. Однак у травні того ж року Вашингтон скасував заборону. У вересні 2017 року газета The Wall Street Journal повідомляла, що через відсутність аналогів Пентагон не зможе відмовитися від імпорту двигунів РД-180 як мінімум до 2025 року.

Однак уже в жовтні 2017 року компанія Blue Origin провела перші вогневі випробування двигуна BE-4. У вересні 2018-го підприємство Безоса домовилося про поставку двигуна підряднику NASA. За повідомленням The Verge, поставки перших готових до польотів двигунів очікуються до кінця 2021 року. Генерал Джейсон Котерн, заступник командувача ракетним підрозділом Космічних сил, уточнив, що якщо поставки зірвуться, частина робочого навантаження Vulcan Пентагон може віддати SpaceX.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров говорив, що відмова США від РД-180 не призведе до “катастрофічних” наслідків для Росії. Перший заступник гендиректора “Роскосмосу” з економіки та фінансів Максим Овчінніков в той же час повідомив, що продаж в США двигунів РД-180/РД-181 становив близько третини загальної виручки підприємства. Без неї “Енергомаш” втратить від 10 млрд до 13 млрд руб. річного прибутку, говорив він. “Зрозуміло, що це (припинення поставок ракетних двигунів) для „Енергомашу“ буде досить знакова втрата в економіці, але тим не менше ми опрацьовуємо окремі варіанти поставок цієї продукції іншим замовникам і будемо робити все, щоб йти від прямої залежності тільки від одного-двох-трьох замовників на цьому ринку”, — сказав Овчінніков.

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