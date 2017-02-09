США відмовилися скасовувати санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. США не мають наміру скасовувати санкції проти Росії стосовно Криму. Про це повідомив у середу, 8 лютого, представник Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми маємо справу з двома пакетами санкцій. Один з них — з Криму. І я думаю, що постпред США Хейлі дуже чітко висловилася в ООН, що поки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть”, — заявив Ш.Спайсер, відповідаючи на запитання журналістів, під час традиційного брифінгу для преси.
При цьому він відмовився коментувати ініціативу ряду сенаторів, яка спрямована на те, щоб не дати Дональду Трампу одноосібно скасувати обмежувальні заходи проти Москви.