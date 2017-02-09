США отказались отменять санкции против России

"Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - из-за Крыма. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут ", - заявил Ш.Спайсер, отвечая на вопрос журналистов, во время традиционного брифинга для прессы.

При этом он отказался комментировать инициативу ряда сенаторов, которая направлена ​​на то, чтобы не дать Дональду Трампу единолично отменить ограничительные меры против Москвы.