США отказались отменять санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. США не намерены отменять санкции против России в отношении Крыма. Об этом сообщил в среду, 8 февраля, представитель Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - из-за Крыма. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут ", - заявил Ш.Спайсер, отвечая на вопрос журналистов, во время традиционного брифинга для прессы.
При этом он отказался комментировать инициативу ряда сенаторов, которая направлена на то, чтобы не дать Дональду Трампу единолично отменить ограничительные меры против Москвы.