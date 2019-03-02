США та Південна Корея припинять спільні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сполучені Штати і Республіка Корея прийняли рішення про припинення спільних командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова, інформує УНН з посиланням на місцеве агентство Yonhap.
Про це журналісти повідомили з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї.
Згідно з його інформацією, відповідне рішення було прийнято під час телефонної розмови в суботу між південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду і виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом.
Нагадуємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для продовження “ядерних” переговорів після провалу дводенного саміту двох лідерів у четвер на тлі розбіжностей з приводу зняття санкцій і суперечливих оцінок вимог Пхеньяна.