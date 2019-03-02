США та Південна Корея припинять спільні військові навчання

Про це журналісти повідомили з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї.

Згідно з його інформацією, відповідне рішення було прийнято під час телефонної розмови в суботу між південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду і виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом.

Нагадуємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для продовження “ядерних” переговорів після провалу дводенного саміту двох лідерів у четвер на тлі розбіжностей з приводу зняття санкцій і суперечливих оцінок вимог Пхеньяна.